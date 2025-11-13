circle x black
Berrettini, calcio-tennis con Sonego alle Atp Finals. E Zverev (in panchina) se la ride... - Video

I due azzurri si sono allenati nel pomeriggio non lontano dalla Inalpi Arena, in cui si sta giocando il Torneo dei Maestri

Berrettini e Sonego - Fotogramma/IPA
13 novembre 2025 | 18.27
Redazione Adnkronos
Sorrisi, battute, un lungo allenamento e una partita a calcio tennis. Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini hanno dato spettacolo al Circolo della Stampa Sporting di via Agnelli, a due passi dallo Stadio Olimpico Grande Torino e dalla Inalpi Arena, casa delle Atp Finals. Un allenamento con vista Coppa Davis per gli azzurri, che tra pochi giorni potrebbero scendere in campo nelle altre Finals, quelle di Bologna con l'Italia. Matteo è certo di esserci, da tempo è tra i titolari scelti dal capitano Filippo Volandri. Lorenzo invece scalpita, ma la sua presenza è 'appesa' a un eventuale forfait di Lorenzo Musetti, in campo in questi giorni nel Torneo dei Maestri e reduce da un'annata di fuoco. Una stagione estenuante, che - unita alla seconda gravidanza della compagna Veronica - potrebbe portare il toscano a rinunciare alla convocazione, nonostante il grande attaccamento alla Nazionale.

Berrettini e Sonego sono stati accolti dagli applausi di un centinaio di curiosi. Poi, sono allenati per un paio d'ore e la loro sessione è iniziata con una divertente partita a calcio tennis, per una pirotecnica sfida tra team con i rispettivi coach. Tutto sotto la supervisione speciale (e le risate) di Alexander Zverev, reduce dalla sua sessione di allenamento e in panchina per qualche minuto prima di lasciare il centro sportivo. Sul campo adiacente, impegnato invece Felix Auger-Aliassime, che domani si giocherà la qualificazione alle semifinali proprio contro il tedesco. I due si sono 'studiati' a distanza ravvicinata, mentre gli azzurri hanno svolto il loro lavoro quotidiano in grande serenità. (di Michele Antonelli, inviato a Torino)

