L'ex presidente della Fifa ha criticato duramente il massimo responsabile dell'organo di governo del calcio mondiale
Joseph Blatter all'attacco di Gianni Infantino. L'ex presidente della Fifa ha criticato duramente il massimo responsabile dell'organo di governo del calcio mondiale: "Che cos'è la Fifa oggi? È composta solo dal suo presidente, Infantino. La Fifa è una dittatura. Il Consiglio della Fifa, con quasi 40 membri, non ha voce in capitolo" le parole in un'intervista al settimanale tedesco Sport Bild.
Blatter - che ha guidato la Fifa fino al 2015 - non ha risparmiato parole pesanti nei confronti di Infantino: "Governa come un Re Sole (in riferimento a Luigi XIV di Francia). Ho sentito dalla Fifa che non vuole essere salutato quando si presenta in sede. Si sta isolando totalmente, ma il calcio sopravviverà a Infantino".
Al centro delle critiche, anche il rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Certo che Trump metterà su uno spettacolo, lo sta già facendo! Per questo, ha bisogno del suo nuovo amico, il presidente della Fifa Gianni Infantino. Anche se il termine complice è più appropriato di amico. Il Premio della Pace per Trump è una questione incomprensibile. Infantino sta cercando di ingraziarsi Trump perché ne ha bisogno".