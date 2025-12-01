circle x black
Bologna-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoblù ospitano i lombardi nella 13esima giornata di Serie A

Riccardo Orsolini - Ipa/Fotogramma
01 dicembre 2025 | 15.23
Redazione Adnkronos
Torna in campo il Bologna. I rossoblù sfidano oggi, lunedì 1 dicembre, la Cremonese - in diretta tv e streaming - nel monday night della 13esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano è reduce dalla netta vittoria in Europa League, dove ha battuto il Salisburgo per 4-1, mentre nell'ultimo turno di campionato ha superato l'Udinese 3-0 in trasferta. Quella di Nicola invece vuole rialzarsi dopo aver perso in casa contro la Roma per 3-1.

Bologna-Cremonese, orario e probabili formazioni

La sfida tra Bologna e Cremonese è in programma oggi, lunedì 1 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Bologna-Cremonese, dove vederla in tv

Bologna-Cremonese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

