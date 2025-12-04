Boxe, due campionesse del Lazio escluse da nazionale Europei U17

Erano state ribattezzate le "gemelle del gong", le atlete laziali Vittoria Milani ed Aurora Turrin, entrambe Nazionali e campionesse italiane nei campionati tenutisi nel maggio 2024 e più recentemente nello scorso ottobre 2025, rispettivamente nelle categorie 46 e 52 kg. Per entrambe l'amara sorpresa: pur avendo sconfitto le dirette avversarie non faranno parte della rappresentativa Nazionale Under 17 che affronterà la sfida dei prossimi Campionati Europei che si terranno a Kienbaum in Germania dall'8 al 18 Dicembre. Un particolare curioso, dal momento che tutte e due le ragazze oltre agli italiani, vengono da un prestigioso podio proprio negli ultimi campionati europei tenutisi nel 2024 a Banja Luka dove la squadra italiana (allora Under 15) tornò con l'oro della Milani e la medaglia di bronzo della Turrin.

Complici forse i recenti cambiamenti di federazioni internazionali e commissari tecnici della stessa Federazione Pugilistica Nazionale, sembra essere la prima volta che ad una campionessa Europea ed Italiana in carica, venga preclusa la convocazione all'evento. C'è da dire che le atlete latine sono entrambe nella categoria Under 17 primo anno ed avranno probabilmente tutto il tempo per riaffermare la propria superiorità sul ring anche il prossimo anno.Pur facendo un grosso in bocca al lupo alla squadra azzurra, resta un pizzico di amarezza per il Lazio, che non avrà l'occasione di poter vedere gareggiare alla kermesse le sue atlete migliori.