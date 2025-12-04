circle x black
Cerca nel sito
 

Boxe, due campionesse del Lazio escluse da nazionale Europei U17

Vittoria Milani ed Aurora Turrin erano state ribattezzate le "gemelle del gong"

Boxe, due campionesse del Lazio escluse da nazionale Europei U17
04 dicembre 2025 | 14.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Erano state ribattezzate le "gemelle del gong", le atlete laziali Vittoria Milani ed Aurora Turrin, entrambe Nazionali e campionesse italiane nei campionati tenutisi nel maggio 2024 e più recentemente nello scorso ottobre 2025, rispettivamente nelle categorie 46 e 52 kg. Per entrambe l'amara sorpresa: pur avendo sconfitto le dirette avversarie non faranno parte della rappresentativa Nazionale Under 17 che affronterà la sfida dei prossimi Campionati Europei che si terranno a Kienbaum in Germania dall'8 al 18 Dicembre. Un particolare curioso, dal momento che tutte e due le ragazze oltre agli italiani, vengono da un prestigioso podio proprio negli ultimi campionati europei tenutisi nel 2024 a Banja Luka dove la squadra italiana (allora Under 15) tornò con l'oro della Milani e la medaglia di bronzo della Turrin.

Complici forse i recenti cambiamenti di federazioni internazionali e commissari tecnici della stessa Federazione Pugilistica Nazionale, sembra essere la prima volta che ad una campionessa Europea ed Italiana in carica, venga preclusa la convocazione all'evento. C'è da dire che le atlete latine sono entrambe nella categoria Under 17 primo anno ed avranno probabilmente tutto il tempo per riaffermare la propria superiorità sul ring anche il prossimo anno.Pur facendo un grosso in bocca al lupo alla squadra azzurra, resta un pizzico di amarezza per il Lazio, che non avrà l'occasione di poter vedere gareggiare alla kermesse le sue atlete migliori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Boxe Europei U17 Nazionale Italiana
Vedi anche
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
X Factor, questa sera la finale: chi vincerà? Videonews dalla nostra inviata
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza