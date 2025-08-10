circle x black
Boxe, due pugili morti uno dopo l'altro: match da incubo a Tokyo

Due atleti nipponici perdono la vita

Hiromasa Urakawa (foto profilo X della WBO)
Hiromasa Urakawa (foto profilo X della WBO)
10 agosto 2025 | 11.19
Redazione Adnkronos
Due pugili muoionodopo le lesioni riportate in match differenti nella stessa serata. E' successo a Tokyo, in Giappone, dopo l'evento andato in scena alla Korakuen Hall il 2 agosto.

Shigetoshi Kotari, 28 anni, ha perso conoscenza dopo il match di 12 round contro Yamato Hata, campione dei pesi superpiuma della Oriental and Pacific Boxing Federation. Kotari è stato operato al cervello per un ematoma subdurale ma l'intervento non ha avuto gli effetti sperati: il decesso del pugile è stato reso noto il 9 agosto. Nelle stesse ore si è spento Hiromasa Urakawa, 28 anni. Inutile, anche nel suo caso, l'operazione eseguita dopo le lesioni cerebrali accusate nel match perso contro Yoji Saito.

