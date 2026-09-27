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Bruno Mascarenhas a 'We Can Blu It! 2026': "Avviciniamo le persone a sostenibilità e ambiente"

Il campione olimpico di canottaggio ad Atene 2004, nel corso dell’ultima giornata dell’evento ‘We Can Blu It’, che si è tenuto a Roma sul Tevere

'We Can Blu It! 2026' - (Foto Ufficio stampa)
'We Can Blu It! 2026' - (Foto Ufficio stampa)
27 settembre 2026 | 16.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Lo sport è un mezzo fondamentale per veicolare messaggi riguardanti la sostenibilità e l’ambiente. Gli atleti di sport che si praticano all’aperto sono i primi testimoni di quello che succede nel nostro mondo, quindi, avvicinare le persone al canottaggio permette di essere ad essere più vicini all’ambiente e alla sostenibilità”. Così il campione olimpico di canottaggio ad Atene 2004, Bruno Mascarenhas, nel corso dell’ultima giornata dell’evento ‘We Can Blu It’ che si è tenuto a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere.

“Io sono positivo riguardo a tutto questo, infatti oggi faccio fatica a trovare la plastica nel Tevere”, ha continuato Mascarenhas. Poi la medaglia di bronzo al canottaggio alle Olimpiadi di Atene 2004 ha rimarcato che l’Almaviva Blu Race è “una gara promozionale che ha dato un segnale ed ha messo un mattoncino importante su una manifestazione a cui pochi credevano - concludendo poi con un auspicio - Io spero, ma credo sicuramente, che il prossimo anno qui durerà di più perché sarà pieno e pieno di gente”.

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Tag
sostenibilità ambiente canottaggio Olimpiadi
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