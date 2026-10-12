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Bublik, furia a Shanghai: spacca la racchetta e tira pugni. Poi si fa male - Video

Il tennista kazako è riuscito poi a battere Nakashima nel terzo turno del Masters 1000 cinese

Lo sfogo Alexander Bublik - X
Lo sfogo Alexander Bublik - X
12 ottobre 2026 | 16.30
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Alexander Bublik furioso a Shanghai. Il tennista kazako ha battuto l'americano Brandon Nakashima nel terzo turno del Masters 1000 cinese, imponendosi in tre set al termine di una partita in cui ha mostrato momenti di palese nervosismo. Bublik, dopo aver perso il primo parziale al tie break 7-6, ha 'perso la testa' in campo, spaccando la racchetta.

Il kazako ha iniziato a colpire violentemente il terreno di gioco con la racchetta, arrivando a frantumarla e provocando la reazione sorpresa, con qualche fischio, del pubblico di casa. La sua ira però non si è placata qui: tornato in panchina ha prima colpito con un calcio il borsone e poi ha sferrato un altro pugno, facendosi anche male a una mano, tanto da dover chiedere poi un medical time out.

Nonostante lo sfogo però, Bublik è tornato in campo riuscendo a ribaltare l'inerzia della partita e conquistare il passaggio del turno.

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