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Buonfiglio: "Per la prima volta senza contributo Governo per Olimpiadi"

La denuncia del presidente del Coni: "Mi auguro si trovino le risorse"

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio - Fotogramma/IPA
Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio - Fotogramma/IPA
21 aprile 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
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"È la prima volta che non riceviamo un contributo dal governo per l'organizzazione della preparazione olimpica e per i premi in medaglia. Inoltre aspettiamo ancora le royalties di Milano Cortina". Queste le parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio nella conferenza stampa post Giunta a Roma di oggi, martedì 21 aprile. "Quando si stipula un contratto c'è un creditore, il Coni, e un debitore, Milano Cortina. Qualora il debitore non abbia la capacità economica, ti rivolgi a chi ha rilasciato le garanzie. Ma penso non si arrivi a questo" ha continuato Buonfiglio.

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"Contributo atteso dal governo? Ogni volta che abbiamo chiesto al ministro ci diceva 'stiamo sostenendo Milano Cortina'. Il Coni di solito riceveva 10 milioni per le invernali e 20, come a Parigi, per le estive. Mi auguro si trovino le risorse".

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Luciano Buonfiglio Buonfiglio Milano Cortina Olimpiadi
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