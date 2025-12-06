Carlo Vanzini, 54 anni, il telecronista e responsabile del team di Sky Sport per i Grandi Premi, ha un tumore al pancreas e il mese prossimo si sottoporrà a un intervento. A raccontarlo è lo stesso commentatore sportivo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', dopo che i suoi figli gli hanno chiesto di rendere pubblico il suo stato di salute. "Qualcuno - spiega al 'Corriere' - comincia a fare domande. Giorni fa sono entrato in tendenza su X, per il mio aspetto: sono gonfio per il cortisone, sono pelato, ho perso la barba... Alcuni conoscenti hanno creduto senza battere ciglio alla mia storia di un cambio di look. Altri hanno scritto sui social ai miei figli: è stato Luca a chiedermi di dirlo".

Luca ha 22 anni ed è il figlio maggiore di Vanzini e di sua moglie Cristina Fantoni, collega di La7. Dopo di lui sono nati Giacomo, che ha 17 anni, e la piccola Anita, 11 anni. Cinque anni fa per la stessa malattia Vanzini ha perso sua sorella Claudia, che scoprì il tumore troppo tardi. Lui invece si ritiene un "malato fortunato", proprio per la diagnosi precoce, a seguito di un controllo lo scorso giugno. "Per prima cosa faccio una ecografia addominale. Lorenzo, l’ecografista, mi dice subito: dobbiamo parlare, c’è una lesione; si può prendere, ma devi correre. Chiamo subito mia moglie Cristina, che nonostante lo choc si attiva per prenotare una Tac e una visita con il chirurgo, a Verona", ha raccontato.

Ai figli lo ha detto a fine luglio, dopo una vacanza insieme, ai colleghi invece "durante il viaggio per il Gp in Olanda. Mi sono tolto il cappellino e gliel’ho detto di botto. Sono stati tutti fantastici". Ha già fatto dieci sedute di chemioterapia, ne manca una e a fine gennaio potrà operarsi. Al Corriere dice di essere ottimista "come lo canta Vecchioni, che pianterai un ulivo, convinto ancora di vederlo fiorire".