Champions League, agli ottavi Bayern Monaco-Atalanta: i sorteggi

La doppia sfida degli ottavi, in programma a marzo, metterà alla prova ambizioni e maturità europea dei nerazzurri

27 febbraio 2026 | 13.00
Redazione Adnkronos
L’urna di Nyon ha definito gli accoppiamenti degli ottavi di Uefa Champions League, con un tabellone ricco di sfide di altissimo livello. Per l’Atalanta il destino si chiama FC Bayern Monaco. Un accoppiamento di grande prestigio per la Dea, che dopo il passaggio del turno si ritrova davanti uno dei club più titolati d’Europa. La doppia sfida degli ottavi, in programma a marzo, metterà alla prova ambizioni e maturità europea dei nerazzurri.

Ecco tutti i sorteggi degli ottavi

Atalanta – FC Bayern Munich

Arsenal – Real Madrid

Inter – Atlético Madrid

Paris Saint-Germain – Manchester City

Barcelona – Borussia Dortmund

Liverpool – Juventus

Chelsea – RB Leipzig

Napoli – Benfica

