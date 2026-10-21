Il numero 10 argentino è il protagonista assoluto con due gol e un passaggio decisivo: qualità, personalità e giocate da fuoriclasse nella notte magica della squadra di Fabregas.

Nico Paz si prende la scena con una prestazione da applausi. Due gol e un assist per il talento argentino, autentico trascinatore del Como in una serata da ricordare contro il Manchester United nella terza giornata della fase campionato di Champions League con i lariani vincitori per 4-1. Il numero 10 mette in mostra tutto il suo repertorio: tecnica, visione di gioco, freddezza sotto porta e una capacità straordinaria di incidere nei momenti decisivi.

La prima firma arriva dopo appena un minuto e 58 secondi. Dalot sbaglia, Da Cunha trova Paz al limite dell'area e l'argentino non ci pensa due volte: controllo, spazio per calciare e sinistro a giro che supera Lammens. Maguire tarda a uscire, Nico ne approfitta e inventa una rete splendida, portando in vantaggio i lariani con una giocata di classe assoluta.

Ma la serata del talento comasco non si esaurisce con il gol. Paz si trasforma anche in uomo assist al 49', confermando la sua centralità nel gioco della squadra di Cesc Fabregas. Baturina imposta tra le linee e serve l'argentino, che avanza palla al piede e legge alla perfezione il movimento di Douvikas. Il passaggio è preciso, il greco si presenta davanti a Lammens e questa volta non sbaglia, finalizzando un'altra azione esemplare del Como.

Poi arriva la seconda rete personale, quella che completa una prestazione straordinaria. Nico Paz pressa Baleba, gli strappa il pallone e si lancia verso la porta avversaria. Una volta entrato in area, gli basta aprire il mancino verso il palo lontano per battere ancora Lammens. Un'azione che racconta perfettamente le sue qualità: aggressività, rapidità di pensiero e una freddezza da grande attaccante.

Due gol e un assist: il bilancio è quello di una notte da protagonista assoluto. Nico Paz non si limita a illuminare la manovra, ma decide la partita con le sue giocate, dimostrando di poter fare la differenza sia nella costruzione sia negli ultimi metri.

Il Como si gode il suo numero 10, sempre più punto di riferimento del progetto di Fabregas. E mentre il Manchester United è costretto a fare i conti con la sua classe, l'argentino si conferma uno dei talenti più brillanti da seguire: una serata magica, impreziosita da gol spettacolari e giocate decisive.