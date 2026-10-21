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Como-Manchester United, Baturina giù in area: i lariani chiedono il rigore, l'arbitro lascia correre

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Al 20’ proteste del Como dopo una splendida azione in velocità: Baturina finisce a terra in area, ma l’arbitro Jablonski non concede il rigore

Martin Baturina - Ipa
Martin Baturina - Ipa
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21 ottobre 2026 | 19.22
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Como parte forte e mette in difficoltà il Manchester United sin dei primi minuti del match valido per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Al 2' segna Nico Paz e al 20' i lariani costruiscono una fantastica azione in velocità che accende l’entusiasmo.

A concludere la manovra è Baturina, che finisce a terra dopo un contrasto in area.I giocatori del Como protestano immediatamente e chiedono a gran voce il calcio di rigore.L’arbitro Jablonski, però, non è dello stesso avviso e lascia proseguire il gioco.

Una decisione che fa discutere e che rischia di diventare uno degli episodi chiave della partita.Il pubblico lariano si infiamma mentre resta il dubbio sulla regolarità dell’intervento ai danni del trequartista.

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