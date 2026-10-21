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I nerazzurri ospitano gli ucraini a San Siro nella terza giornata della fase campionato
L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la squadra di Cristian Chivu ospita lo Shakhtar Donetsk nella terza giornata della fase campionato. Nelle prime due partite i nerazzurri hanno perso 2-1 a Madrid con il Real e 4-3 in casa contro il Brugge. La squadra ucraina ha conquistato finora quattro punti in classifica, frutto del pari per 1-1 all'esordio ad Eindhoven e della vittoria per 3-0 in casa con l'Aek Atene nel match disputato a Stamford Bridge a Londra.
Tra due settimane lo Shakhtar giocherà in casa contro il portoghesi dello Sporting Lisbona, mentre l'Inter affronterà il Feyenoord in trasferta.