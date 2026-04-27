Champions League, PSG-Bayern Monaco: semifinale stellare

Le stelle della Champions League sono pronte a brillare sotto la Torre Eiffel. Il Parco dei Principi sarà teatro, martedì sera, della semifinale di andata tra PSG e Bayern Monaco: i campioni d’Europa da un lato e, probabilmente, la squadra più forte del mondo in questo periodo. Gli esperti Sisal vedono i parigini favoriti a 2,30, il successo dei biancorossi a 2,75 mentre si sale fino a 3,75 per il pareggio: da notare come, in 16 precedenti, le due formazioni non abbiano mai diviso la posta. Si preannuncia una sfida spettacolare: lo scenario in cui entrambe le squadre tirino almeno 6 volte in porta si gioca a 3,20. Di conseguenza, la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,00, è ampiamente nelle corde del match mentre il PSG appare favorito, a 1,85, per segnare il primo gol del match rispetto al Bayern, dato a 2,00. Non è escluso, in questa girandola di marcature, il Ribaltone, a 4,80. Occhio poi agli interventi troppo decisi: un rigore con espulsione pagherebbe 16 volte la posta mentre un consulto al VAR del direttore di gara è in quota a 3,00.

Visto l’altissimo tasso tecnico presente in campo, quasi tutti i protagonisti si candidano a infiammare il match: in casa PSG, Ousmane Dembélé, a 2,25, è pronto a entrare nel tabellino dei marcatori magari aiutano da Khvicha Kvaratskhelia, assist a 3,75. Kompany, in casa Bayern, risponde con Harry Kane, primo marcatore a 5,00, e Michael Olise, pronto ad accendersi in terra parigina: il francese protagonista con gol o assist si gioca a 2,00.