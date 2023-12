Napoli-Barcellona, Inter-Atletico Madrid e Lazio-Bayern Monaco. Sono questi gli abbinamenti negli ottavi di Champions League per le tre squadre italiane rimaste in corsa. Tra i sorteggi, quello per la Lazio è forse il peggiore. Per i nerazzurri l'estrazione regala il confronto meno ostico, anche se in diretta da Nyon il vicepresidente interista Javier Zanetti assicura che si tratterà di "partite molto equilibrate".

Il tabellone completo

Ecco il tabellone completo degli ottavi di finale di Champions League così come emerso dall'urna di Nyon. Porto-Arsenal; Napoli-Barcellona; Psg-Real Sociedad; Inter-Atletico Madrid; Psv Eindhoven-Borussia Dortmund; Lazio- Bayern Monaco; Copenaghen-Manchester City; Lipsia- Real Madrid.