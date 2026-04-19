circle x black
Cerca nel sito
 

Cobolli perde finale a Monaco e scherza con la fidanzata: "Meglio che resti a casa" - Video

L'azzurro cerca di sorridere dopo il ko contro Shelton: "Ieri le avevo chiesto di non farmi perdere, ma lo ha fatto"

Flavio Cobolli e la fidanzata Matilde Galli - frame Tennis Tv
Flavio Cobolli e la fidanzata Matilde Galli - frame Tennis Tv
19 aprile 2026 | 16.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Niente da fare per Flavio Cobolli. L'azzurro ha perso la finale dell'Atp 500 di Monaco contro Ben Shelton oggi, domenica 19 aprile, ma ha cercato di sorridere al termine del match. "Ieri - ha spiegato il tennista romano ai microfoni del torneo nella classica intervista post partita - ho chiamato la mia fidanzata e le ho detto ‘Ti prego, non farmi perdere', ma lei lo ha fatto. Quindi, forse, alla prossima finale resta a casa". Una simpatica battuta con cui l'azzurro si è rivolto alla fidanzata Matilde Galli (giunta a Monaco per supportarlo e puntualmente inquadrata dalle telecamere) per ringraziarla a modo suo, insieme a tutte le persone a lui più vicine.

CTA

Cobolli ha parlato poi al suo team, ringraziando i collaboratori per la vicinanza degli ultimi mesi: "Vi odio per la maggior parte del tempo, ma vi voglio anche bene".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cobolli Flavio Cobolli Cobolli fidanzata Cobolli Monaco Cobolli Shelton
Vedi anche
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza