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Cobolli-Jodar: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida lo spagnolo negli ottavi di finale a Cincinnati

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
19 agosto 2026 | 11.02
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo a Cincinnati. Oggi, mercoledì 19 agosto, il tennista azzurro sfida lo spagnolo Rafael Jodar - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale del Masters 1000 americano. Cobolli, dopo il bye al primo turno, ha eliminato il serbo Miomir Kecmanovic e il belga Alexander Blockx, mentre Jodar, che anche lui ha avuto un bye al primo turno, ha superato il canadese Denis Shapovalov e il cileno Alejandro Tabilo.

Cobolli-Jodar, orario e precedenti

Il match tra Cobolli e Jodar è in programma oggi, mercoledì 19 agosto, intorno alle ore 17.00. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Cincinnati che sarà dunque il loro primo precedente.

Cobolli-Jodar, dove vederla in tv

La partita Cobolli-Jodar sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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flavio cobolli rafael jodar dove vedere cobolli jodar atp cincinnati
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