Flavio Cobolli esce di scena al primo turno del China Open (cemento, montepremi 4.089.385 dollari), torneo Atp 500 in corso di svolgimento a Pechino . Il 24enne romano, numero 7 del mondo e quarta testa di serie del tabellone, è stato sconfitto con il punteggio di 6-3, 6-2 dal russo Roman Safiullin, numero 84 del ranking Atp, protagonista di una prova impeccabile per continuità e incisività da fondo campo.

Il momento chiave della sfida si consuma già nelle battute iniziali. Nel terzo game del primo set, Cobolli non riesce a concretizzare tre palle break a favore, incassando la pronta reazione del rivale che, nel gioco successivo, piazza il break salendo sul 3-1. Da lì in avanti la partita si trasforma in un assolo del ventinovenne di Podolsk: sorretto da ben 25 vincenti e 7 ace, Safiullin limita i gratuiti e concede le briciole nei propri turni di battuta, ipotecando il secondo parziale con un doppio break di vantaggio. Cobolli tornerà in campo la prossima settimana al Masters 1000 di Shanghai in cerca di riscatto per rilanciarsi nella corsa a un posto per le Atp Finals di Torino.