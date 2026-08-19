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Inter, a un passo l'acquisto di Curtis Jones dal Liverpool

Nerazzurri e Reds trovano l'intesa per 30 milioni più 5 di bonus

Curtis Jones - Ipa/Fotogramma
Curtis Jones - Ipa/Fotogramma
19 agosto 2026 | 15.53
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

L'Inter è a un passo da un altro colpo di mercato. I nerazzurri, secondo quanto riporta Sky Sport, sono sempre più vicini all'acquisto di Curtis Jones dal Liverpool. I campioni d'Italia hanno trovato l'intesa verbale con i Reds sulla base di 30 milioni di euro più 4-5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Successivamente saranno formalizzate le intese con il 25enne centrocampista inglese e con il suo entourage. Jones è atteso a Milano già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche.

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calciomercato inter liverpool curtis jones
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