L'Inter è a un passo da un altro colpo di mercato. I nerazzurri, secondo quanto riporta Sky Sport, sono sempre più vicini all'acquisto di Curtis Jones dal Liverpool. I campioni d'Italia hanno trovato l'intesa verbale con i Reds sulla base di 30 milioni di euro più 4-5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Successivamente saranno formalizzate le intese con il 25enne centrocampista inglese e con il suo entourage. Jones è atteso a Milano già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche.