circle x black
Cerca nel sito
 

Boom di follower per atleti italiani: domina Curtis, sul podio Battocletti e Tamberi

La giovane nuotatrice 'superstar', +43mila nuovi 'seguaci' su Instagram dopo le medaglie agli Europei di nuoto

Sara Curtis - Ipa/Fotogramma
Sara Curtis - Ipa/Fotogramma
16 agosto 2026 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Effetto della vittoria sui social. Dopo gli ori conquistati agli Europei di atletica a Birmingham e agli Europei di nuoto a Parigi, è boom di nuovi follower su Instagram per gli atleti azzurri. L'account di Sara Curtis è sul gradino più alto del podio, con un incremento di 43mila nuovi follower.

A seguire, quello di Nadia Battocletti, con una crescita di 25mila nuovi follower. Al terzo posto, Giammarco Tamberi, che cresce di 13mila nuovi follower. Lo riporta una rilevazione di Arcadia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atletica europei azzurri social nuovi follower
Vedi anche
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video
Baloo non riesce più a camminare, cane soccorso in montagna dai Vigili del fuoco - Video
Come funzionano i guanti con elettroshock, la nuova idea di Trump per l'Ice - Video
Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi, il ricordo del vigile del fuoco: "Sembrava caduta una bomba" - Video
Quadri di Cezanne, Renoir e Matisse rubati a Parma, il video dei ladri in azione
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi imita il 'moonwalk'. L'ironia di Totti: "Ma che ti sei operata all'anca?"
Sara Curtis, l'abbraccio emozionante con i genitori dopo il nuovo record del mondo - Video
Venezia, avvistato un delfino nel Canal Grande. Il sindaco: "Proteggiamolo" - Video
Como, incendio boschivo sul monte Goj: 100 vigili del fuoco a lavoro - Video
Mercati sui massimi, Nasdaq sopra i 30.000 e petrolio in calo - Video
Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza