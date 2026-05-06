circle x black
Cerca nel sito
 

Champions, Di Canio show nel prepartita: la frase che imbarazza lo studio

L'ex attaccante si è lasciato andare all'entusiasmo negli studi Sky

Paolo Di Canio - Ipa/Fotogramma
Paolo Di Canio - Ipa/Fotogramma
06 maggio 2026 | 21.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paolo Di Canio show e imbarazzo prima di Bayern Monaco-Psg. Oggi, mercoledì 6 maggio, l'ex attaccante, tra le altre, della Lazio, oggi opinionista Sky, ha dato il meglio di sé nel prepartita della semifinale di ritorno di Champions League, con tanto di riferimento sessuale che ha fatto calare il gelo, con qualche risata, in studio.

CTA

Tutto è cominciato ripercorrendo quanto successo nella gara d'andata, terminata 5-4 per i parigini. Parlando del gol di Luis Diaz, Di Canio si è lasciato andare all'entusiasmo: "Se un attaccante si ritrova tutto solo in area e riesce a stoppare in quel modo il pallone... sono sicuro che avrà avuto un'eiaculazione".

Immediato l'imbarazzo in studio per la metafora piuttosto esplicita di Di Canio, con Masolin che ha provato a metterci una pezza: "Dategli un pallone così si sfoga", ma l'ex attaccante ha rincarato la dose: "Fidatevi, se un attaccante si ritrova in quella situazione gode sicuro".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
di canio di canio champions champions league bayern psg di canio bayern psg
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza