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Como-Inter 3-4, Chivu batte Fabregas in rimonta e vola a +9 sul Napoli

La squadra di Fabregas è stata battuta dai nerazzurri nella 32esima giornata di campionato

Marcus Thuram - Afp
Marcus Thuram - Afp
12 aprile 2026 | 19.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter batte il Como in rimonta nel big match della 32esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, i nerazzurri hanno superato la squadra di Fabregas per 4-3 conquistando tre punti fondamentali per allungare sul Napoli verso lo scudetto e accendendo la lotta Champions. Gli uomini di Chivu sono riusciti a rimontare i due gol di Valle e Nico Paz, in rete al 36' e 45', grazie alle doppiette di Thuram, a segno al 46' e 49', e di Dumfries, al 58' e 72'. Nel finale il rigore trasformato da Da Cunha all'89'.

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Con questa vittoria l'Inter raggiunge quota 75 in classifica, distanziando al primo posto il Napoli, che dopo il pareggio di Parma scivola a -9. Rimane a 58 il Como, sorpassata dalla Juventus al quarto posto, ora a +2.

Nella prossima giornata di Serie A, l'Inter ospiterà il Cagliari a San Siro mentre il Como sfiderà il Sassuolo in trasferta.

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