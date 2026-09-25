circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Nations League, oggi Italia-Belgio - Diretta

Gli azzurri di Mancini scendono in campo nella prima giornata

Pio Esposito - Ipa/Fotogramma
Pio Esposito - Ipa/Fotogramma
25 settembre 2026 | 19.52
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

L'Italia scende in campo in Nations League. Oggi, venerdì 25 settembre, gli azzurri sfidano il Belgio - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico di Roma nella prima giornata del torneo per Nazionali. Esordio in panchina per Roberto Mancini, tornato ct dell'Italia dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, e per Mark van Bommel su quella dei Diavoli Rossi, che ha sostituito Rudi Garcia dopo il Mondiale 2026.

L'Italia affronterà poi due trasferte: contro la Turchia lunedì prossimo e poi contro la Francia venerdì 2 ottobre. Quindi la sfida casalinga contro la Nazionale di Montella il 5 ottobre.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
italia italia belgio italia nations league italia belgio diretta italia diretta italia belgio live
Vedi anche
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video
Russia, Crosetto: "Notizia allarme Cia? Non risulta a noi né agli altri governi" - Video
Mercati cauti con occhi su Trump-Xi e rendimenti Bond - Video
"Grazie Comandante": il messaggio inaspettato della Torre di controllo per l'ultimo volo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza