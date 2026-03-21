Vince il Milan. Oggi, sabato 21 marzo, i rossoneri hanno battuto il Torino 3-2 nella 30esima giornata di Serie A a San Siro. A decidere la partita i gol di Pavlovic al 37', di Rabiot al 54' e di 56'. Nel mezzo la rete del momentaneo pareggio firmato Simeone al 44' e il calcio di rigore che ha riaperto la partita nel finale, all'83', trasformato da Vlasic.

Con questo successo Allegri raggiunge quota 63 punti in classifica, sorpassando il Napoli, ora a -1, e riprendendosi il secondo posto. Ora l'Inter, impegnata domani in trasferta contro la Fiorentina, è a -5. Rimane invece a 33, con sei punti di vantaggio sulla terzultima, il Torino di D'Aversa.

Nel prossimo turno di Serie A, il Milan è atteso dal big match del Maradona contro il Napoli, mentre il Torino volerà a Pisa.