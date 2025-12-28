Torna la 'Battaglia dei Sessi'. Oggi, domenica 28 dicembre, protagonisti sul campo da tennis, l'australiano Nick Kyrgios e la bielorussa, numero uno del mondo Wta, Aryna Sabalenka, che si sfideranno - in diretta tv e streaming - in un match esibizione sul cemento di Dubai. Qualche piccolo aggiustamento per quanto riguarda il campo, con quello di Sabalenka che sarà del 9% più piccolo rispetto a quello del rivale di giornata, così da compensare la differenza di velocità di movimento.