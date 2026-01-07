Torna in campo la Serie A e oggi, mercoledì 7 gennaio, si giocano Parma-Inter e Lazio-Fiorentina alle 20:30. I nerazzurri arrivano dalla vittoria comoda contro il Bologna, mentre i gialloblù hanno pareggiato contro il Sassuolo. La Lazio ha invece perso contro il Napoli nell'ultimo turno, mentre la Fiorentina ha agguantato i tre punti allo scadere contro la Cremonese.