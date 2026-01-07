circle x black
Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina - Le partite in diretta

Squadre in campo per il diciannovesimo turno di campionato

Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
07 gennaio 2026 | 20.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie A e oggi, mercoledì 7 gennaio, si giocano Parma-Inter e Lazio-Fiorentina alle 20:30. I nerazzurri arrivano dalla vittoria comoda contro il Bologna, mentre i gialloblù hanno pareggiato contro il Sassuolo. La Lazio ha invece perso contro il Napoli nell'ultimo turno, mentre la Fiorentina ha agguantato i tre punti allo scadere contro la Cremonese.

Dove vedere le due partite? Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma di Dazn.

Parma-Inter sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 251. Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn

