Esordio agli Internazionali d'Italia 2026 per Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro sfida l'austriaco Sebastian Ofner - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo il trionfo di Madrid, che gli ha regalato il quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), e torna al Foro Italico dopo la finale raggiunta lo scorso anno, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz al rientro dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol.