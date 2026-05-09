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Internazionali, oggi Sinner-Ofner - Diretta

Il tennista azzurro sfida l'austriaco nel secondo turno del Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
09 maggio 2026 | 18.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio agli Internazionali d'Italia 2026 per Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro sfida l'austriaco Sebastian Ofner - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo il trionfo di Madrid, che gli ha regalato il quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), e torna al Foro Italico dopo la finale raggiunta lo scorso anno, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz al rientro dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol.

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In caso di passaggio del turno, Sinner troverebbe nel terzo turno il vincente della sfida tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin.

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