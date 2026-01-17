circle x black
Serie A, oggi Udinese-Inter - La partita in diretta

I friulani ospitano i nerazzurri al Bluenergy Stadium

Pio Esposito - Fotogramma/IPA
Pio Esposito - Fotogramma/IPA
17 gennaio 2026 | 14.17
L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i nerazzurri affrontano l'Udinese alla Bluenergy Arena nella 21esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dal pareggio contro il Napoli e dal successo nel recupero di mercoledì contro il Lecce. I friulani sono invece reduci dal pareggio contro il Pisa. Calcio d'inizio alle 15.

Dove vedere Udinese-Inter? La partita è disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, l'Inter affronta il Pisa venerdì 23 gennaio alle 20:45. Il 26 gennaio alle 20:45 si giocherà Udinese-Verona.

