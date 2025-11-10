Il Gp del Brasile è stato "una grande delusione. Abbiamo dei piloti che è importante che si concentrino a guidare e che parlino meno". E' la dura analisi di John Elkann, all'indomani del disastro Ferrari al Gran Premio di San Paolo, conclusosi con un doppio ritiro di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

"Se se guardiamo il campionato di Formula 1 possiamo dire che da una parte abbiamo i nostri meccanici che stanno vincendo il campionato con le prestazioni e tutto quello che è stato fatto sul pit stop. Se guardiamo i nostri ingegneri non c'è dubbio che la macchina è migliorata. Se guardiamo il resto, non è all'altezza. E sicuramente abbiamo dei piloti che è importante che si concentrino a guidare e che parlino meno, perché abbiamo davanti a noi ancora delle gare importanti e non è impossibile ottenere il secondo posto", ha detto il presidente di Stellantis a margine della presentazione ufficiale della partnership tra il Comitato Olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina e i brand italiani di Stellantis, tenutasi oggi al palazzo del Coni di Roma.

"Con Juve rapporto più duraturo nel mondo

Parlando invece della Juventus, Elkann spiega che "abbiamo attraversato tanti periodi difficili, ma il rapporto della mia famiglia con la Juventus è il più duraturo che esiste nel mondo. I rapporti restano forti quando uno attraversa i momenti difficili come quelli più facili". "Se uno pensa al 2006, l’anno delle Olimpiadi a Torino, era anche uno dei momenti più difficili che abbiamo attraversato come Juventus. Ne siamo usciti fuori più forti, nel 2022 abbiamo avuto un momento difficile, anche da quello stiamo uscendo e usciremo ancora più forti", ha aggiunto, sottolineando che "è importante che oggi la Juventus vinca e sicuramente un allenatore dell’esperienza di Spalletti può portare la squadra a vincere".