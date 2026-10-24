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Formula 1, oggi le qualifiche ufficiali Gp Usa - Diretta

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Si riparte dalla vittoria di Verstappen a Singapore con Antonelli che si gioca un primo match point per il titolo

La Ferrari di Hamilton - Ipa
La Ferrari di Hamilton - Ipa
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24 ottobre 2026 | 22.01
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Torna la Formula 1 con le qualifiche ufficiali del Gp degli Stati Uniti a Austin in diretta tv e anche in chiaro. Oggi, sabato 24 ottobre, il Circus torna in pista sul circuito texano a due settimane dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp di Singapore. Sulla pista asiatica l'olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli con la Mercedes.

In testa al Mondiale piloti c'è Antonelli con 340 punti, +102 sul compagno di squadra George Russell con l'emiliano che si gioca un primo match point per aggiudicarsi il titolo mondiale con 5 gare d'anticipo.

Le qualifiche del Gp degli Stati Uniti di oggi, sabato 24 ottobre, verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport. Gli appuntamenti odierni del Gran Premio degli Stati Uniti saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now.

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