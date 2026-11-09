Atalanta: Krstovic è una certezza

L'attaccante sta contribuendo a suon di gol alla causa della Dea e a quella di tanti fantallenatori

Nikola Krstovic è un primo slot a tutti gli effetti al Fantacalcio. L'attaccante dell'Atalanta è andato ancora in gol ieri nel match contro il Monza. Una vera e propria sentenza in area di rigore e anche in termini di bonus nella squadra di mister Maurizio Sarri.

Ecco la pagella di Krstovic contro il Monza: "Non c'è solo il gol nella sua partita, che pure non è affatto poco: c'è grinta, tenacia, voglia di lottare su ogni pallone anche quello perso. Punto di riferimento per tutta la squadra. Voto: 7 - Trascinatore".

Krstovic è da considerarsi un primo slot al Fantacalcio per il suo rendimento: undici apparizioni, sette gol e due assist. Questi i numeri super di Nikola Kristovic in questa prima parte di stagione, un ruolino di marcia da vero protagonista che ha portato la sua fanta-media al 8,27.

Fantacalcio.it per Adnkronos