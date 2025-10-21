circle x black
Atalanta, nuovo infortunio per Scalvini

Brutte notizie per Juric

Giorgio Scalvini (Fotogramma/Ipa)
21 ottobre 2025 | 09.17
LETTURA: 1 minuti

Un nuovo infortunio, il secondo in poche settimane. Guai per l'Atalanta di Ivan Juric. Il club bergamasco deve fare i conti con un nuovo infortunio rimediato da Giorgio Scalvini. Il difensore, già reduce da diversi problemi fisici, si ferma nuovamente a causa di una lesione di primo grado al flessore sinistro.

Il difensore orobico  resterà fermo ai box per circa tre settimane. Il suo rientro sembra essere fissato a dopo la sosta di novembre. Un suo recupero in tempi più brevi potrebbe essere ipotizzato per la gara di inizio novembre contro il Sassuolo, ma la sensazione è che si sfrutterà la pausa per le Nazionali per evitare rischi ed eventuali ricadute.

Un brutto stop anche per i fantallenatori che hanno puntato su Scalvini. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

