Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 32a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 32a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di stasera con Lazio-Salernitana in programma alle 20.45 come primo match della giornata. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere - Skorupski: Dopo la lieve frenata con il Frosinone, tocca tornare a vincere per credere sempre di più alla Champions League. Il primo passo sarà mantenere la propria porta inviolata.

Il difensore - Baschirotto: Leader difensivo del Lecce in una stagione molto altalenante da questo punto di vista. Per lui ancora 0 gol in campionato: l'Empoli sui calci piazzati soffre particolarmente.

Il centrocampista - Bonaventura: Squalificato in Conference, giocherà titolare contro il Genoa. L'obiettivo doppia cifra è ancora vivo, ma bisogna iniziare da domenica: i Grifoni possono soffrire il suo lavoro tra le linee.

L'attaccante - Arnautovic: Sarà lui il sostituto di Lautaro Martinez, dunque punto di riferimento dell'attacco nerazzurro. Ha tutte le carte per tornare al gol.

Il nome Mantra - Chukwueze (W/A): Dovrebbe essere titolare sulla corsia di destra al posto di Pulisic e contro il Sassuolo, che soffre tanto sulle fasce, può fare la differenza.

Fantacalcio.it per Adnkronos