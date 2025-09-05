Fantacalcio, perché comprare (e perché no) Adrien Rabiot

Dopo Luka Modric, il centrocampo del Milan trova un altro giocatore di esperienza: si tratta di Adrien Rabiot che torna in Italia ed in Serie A e ritrova Max Allegri come allenatore.

Adrien Rabiot (Saint-Maurice, 3 aprile 1995) è un calciatore francese, centrocampista del Milan e della Francia.

Si è fatto le ossa nelle giovanili del Creteil-Lusitanos che l’ha anche mandato in prestito al Manchester City nel 2008, per poi prosegue al Pau ed al Paris Saint-Germain, con cui ha debuttato in prima squadra nella stagione 2012/2013. Prima della lunga avventura alla Juventus una breve parentesi al Tolosa, dove ha trovato il primo gol tra i grandi. Fino al 2024 in bianconero, ha lasciato l’Italia per disputare una stagione in patria, all’Olympique Marsiglia.

L’1 settembre si trasferisce a titolo definitivo al Milan.

Centrocampista box to box fisico e dinamico, dotato di un’ottima progressione palla al piede e di resistenza tale da mantenere un ritmo di gioco alto per tutti i novanta minuti. Si presenta come un calciatore che va spesso a contrasto con l’avversario, indipendentemente dalla zona di campo calpestata, per trasformare l’azione da difensiva ad offensiva e verticalizzare il prima possibile. È abile, inoltre, nelle chiusure difensive mostrando un buon tempismo negli interventi. Supporta la fase offensiva smarcandosi soprattutto in profondità e attaccando l’area di rigore alle spalle dei difensori avversari, dimostrando freddezza e precisione soprattutto nel colpo di testa. Sinistro di piede, non utilizza spesso il piede debole ma è abile nello spostare e calciare rapidamente. Il suo ruolo al Fantacalcio Classic è quello di centrocampista, mentre al Mantra è listato come C/T.

Perché comprare Adrien Rabiot al Fantacalcio

Pupillo di Max Allegri, arriva al Milan per essere un inamovibile. Pronto ad inserimenti continui e a riempire l'area con la sua fisicità. Ha diversi bonus pesanti nelle gambe. Può avere un impatto enorme.

Perché non comprare Adrien Rabiot al Fantacalcio

Un minimo di discontinuità l'ha presentata nel corso degli anni. Inoltre, è da considerare anche la concorrenza, che non manca di certo. Per questi motivi consigliamo di pagarlo all'asta 23 crediti su 1000.

Adrien Rabiot, le statistiche

Classe 1995, ha disputato 488 partite con le maglie di club, segnando 57 reti e regalando ai compagni 39 assist.