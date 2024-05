Genoa, OK Gudmundsson

Ottime notizie arrivano da casa Genoa per i tifosi rossoblù e per i fantallenatori. Mister Gilardino infatti ha recuperato Gudmundsson in vista del prossimo match di Serie A contro il Sassuolo. Il centrocampista del Grifone è tornato ad allenarsi, smaltita l'influenza che lo ha tenuto fuori a Milano domenica scorsa, sarà quindi titolare nella prossima sfida.

Discorso inverso, invece, per Vitinha, ancora alle prese con un fastidio muscolare e viaggia verso il forfait domenica in campionato contro i neroverdi.

Fantacalcio.it per Adnkronos