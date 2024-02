Inter, sospiro di sollievo per Thuram

Buone notizie per l'Inter sul fronte Marcus Thuram: l'attaccante nerazzurro era stato costretto al cambio martedì nella partita contro l'Atletico Madrid a causa di un problema di natura muscolare, gli esami medici ai quali è stato sottoposto stamani hanno scongiurato il pericolo di uno stop lungo.

L'attaccante, classe '97, ha rimediato una elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra, dunque senza lesione. Per tornare in campo potrebbe aver bisogno di circa due settimane: in campionato potrebbe dunque rientrare per la partita col Genoa (4 marzo) o al massimo per quella col Bologna (10 marzo) e dovrebbe soprattutto essere regolarmente a disposizione di mister Inzaghi nel match di ritorno di Champions con l'Atletico Madrid (13 marzo).

Fantacalcio.it per Adnkronos