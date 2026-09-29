Juve, le condizioni di Conceicao

Buone notizie per Spalletti
Fantallenatori e Spalletti in ansia per le condizioni di Conceicao. L'esterno portoghese ha accusato alcuni problemi fisici durante la partita con il suo Portogallo.
Alla Juventus è stato reso noto il responso degli esami a cui è stato sottoposto l'esterno portoghese: escluse lesioni muscolari, si tratta solo di una contusione alla coscia per Conceicao.
In casa Juventus si può dunque tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Francisco Conceicao dopo il piccolo stop accusato nell'amichevole di domenica con la Norvegia.
Ieri l'esterno della Juventus è rimasto a riposo, saltando dunque la seduta di allenamento di scarico. Solo nelle prossime ore sarà chiaro se riuscirà a esserci nella partita di giovedì contro la Danimarca, ma il suo infortunio non preoccupa particolarmente lo staff medico della selezione lusitana.
Conceicao sarà dunque a disposizione dei fantallenatori al rientro dalla sosta, quando la Juventus affronterà il Cagliari in trasferta.
Fantacalcio.it per Adnkronos