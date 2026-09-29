circle x black
Cerca nel sito
 

Juve, le condizioni di Conceicao

sponsor

Buone notizie per Spalletti

Juve, le condizioni di Conceicao
29 settembre 2026 | 16.10
LETTURA: 1 minuti

Fantallenatori e Spalletti in ansia per le condizioni di Conceicao. L'esterno portoghese ha accusato alcuni problemi fisici durante la partita con il suo Portogallo. 

Alla Juventus è stato reso noto il responso degli esami a cui è stato sottoposto l'esterno portoghese: escluse lesioni muscolari, si tratta solo di una contusione alla coscia per Conceicao.

In casa Juventus si può dunque tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Francisco Conceicao dopo il piccolo stop accusato nell'amichevole di domenica con la Norvegia. 

Ieri l'esterno della Juventus è rimasto a riposo, saltando dunque la seduta di allenamento di scarico. Solo nelle prossime ore sarà chiaro se riuscirà a esserci nella partita di giovedì contro la Danimarca, ma il suo infortunio non preoccupa particolarmente lo staff medico della selezione lusitana. 

Conceicao sarà dunque a disposizione dei fantallenatori al rientro dalla sosta, quando la Juventus affronterà il Cagliari in trasferta. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza