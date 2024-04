Juve, le condizioni di Szczesny, Milik e Miretti

Il polacco verrà risparmiato venerdì sera a Cagliari, occasione dal 1' minuto per Perin in porta

La Juventus ha svolto questa mattina l'allenamento di preparazione in vista della gara contro il Cagliari, in programma venerdì sera all'Allianz Stadium e valido per la 33esima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono tornare a vincere, dopo il pareggio a reti inviolate nel derby contro il Torino dell'ultimo turno di campionato e mister Allegri spera di riavere a disposizione sia Miretti che Milik.

Il centrocampista nella seduta odierna ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo che negli ultimi giorni è rimasto fermo per un fastidio all'alluce. L'attaccante polacco, invece, ha sostenuto un lavoro parzialmente in gruppo, ma c'è ottimismo per una sua convocazione già venerdì.

Nel frattempo Szczesny, operato al naso lunedì dopo il problema accusato contro i granata sabato scorso, ha svolto una seduta personalizzata e lascerà spazio tra i pali a Perin nella sfida in terra sarda.

Fantacalcio.it per Adnkronos