circle x black
Cerca nel sito
 

Juve, le condizioni di Yildiz e Thuram

sponsor

Le ultime dall'infermeria della squadra bianconera

Kenan Yildiz - (Ipa/Fotogramma)
Kenan Yildiz - (Ipa/Fotogramma)
29 aprile 2026 | 15.24
LETTURA: 1 minuti

La Juventus ha concluso l’allenamento odierno alla Continassa in vista della prossima sfida di campionato contro il Verona, in programma domenica alle ore 18 all'Allianz Stadium.

CTA

Indicazioni importanti sono arrivate soprattutto dal fronte infermeria: la novità principale riguarda Kenan Yildiz, cheha lavorato parzialmente in gruppo, smaltito il fastidio al ginocchio che lo ha condizionato nelle ultime settimane, e nei prossimi giorni aumenterà i carichi con l’obiettivo di tornare titolare già contro la compagine scaligera.

Situazione diversa, invece, per Khephren Thuram che ha svolto lavoro a parte: la disponibilità del centrocampista,dopo essere sceso in campo nel turno precedente di campionato contro il Milan con una fasciatura al ginocchio, verrà valutata dallo staff medico bianconero sino alla rifinitura per capire se riuscirà a scendere in campo nella gara contro il Verona

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza