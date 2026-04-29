Juve, le condizioni di Yildiz e Thuram

La Juventus ha concluso l’allenamento odierno alla Continassa in vista della prossima sfida di campionato contro il Verona, in programma domenica alle ore 18 all'Allianz Stadium.

Indicazioni importanti sono arrivate soprattutto dal fronte infermeria: la novità principale riguarda Kenan Yildiz, cheha lavorato parzialmente in gruppo, smaltito il fastidio al ginocchio che lo ha condizionato nelle ultime settimane, e nei prossimi giorni aumenterà i carichi con l’obiettivo di tornare titolare già contro la compagine scaligera.

Situazione diversa, invece, per Khephren Thuram che ha svolto lavoro a parte: la disponibilità del centrocampista,dopo essere sceso in campo nel turno precedente di campionato contro il Milan con una fasciatura al ginocchio, verrà valutata dallo staff medico bianconero sino alla rifinitura per capire se riuscirà a scendere in campo nella gara contro il Verona.

Fantacalcio.it per Adnkronos