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Juventus, infortunio per Kalulu

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Il difensore non parte per la Nazionale

Pierre Kalulu - (Ipa)
Pierre Kalulu - (Ipa)
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09 novembre 2026 | 15.03
LETTURA: 1 minuti

Sosta per le Nazionali, la Juventus riordine le idee dopo un inizio stagione non proprio esaltante. E arrivano ulteriori brutte notizie sul fronte dell'infermeria.

Durante il match di ieri contro la Fiorentina, Pierre Kalulu ha accusato un problema fisico che ha subito allarmato lo staff medico. Gli esami strumentali svolti in stretto contatto con la federazione francese hanno confermato i timori della vigilia: lesione ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra per il difensore, fin qui il più utilizzato in assoluto da Luciano Spalletti con oltre milleduecento minuti giocati. Il centrale non risponderà dunque alla chiamata di Zinedine Zidane per le gare di Nations League contro Italia e Turchia, restando a Torino per iniziare le terapie.

Kalulu dovrebbe rimanere fermo circa tre settimane per tornare in campo forse in Como-Juve del 29 novembre, altrimenti per Juve-Udinese del 6 dicembre.

Buone nuove invece arrivano da Yildiz, il fuoriclasse turco ha annunciato che tornerà in campo nel mese di dicembre.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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