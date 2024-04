Juventus, niente derby per Milik

Allenamento mattutino oggi alla Continassa per la Juventus, a due giorni dal derby contro il Torino in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico-Grande Torino.

Tutti a disposizione di mister Allegri in vista della stracittadina, ad eccezione di Arkadiusz Milik; infatti anche questa mattina l'attaccante polacco si è limitato ad allenarsi in disparte dai compagni per smaltire l'infortunio e - dunque - non sarà a disposizione contro i granata allenati da mister Juric.

Nell'attacco bianconero il tandem titolare sarà composto da Vlahovic e Chiesa, poi pronti a subentrare a gara in corso Yildiz e Kean.

Fantacalcio.it per Adnkronos