Juventus, Thuram non convocato

Intanto Spalletti ad un passo dalla firma

Khephren Thuram (Fotogramma/Ipa)
29 ottobre 2025 | 13.34
LETTURA: 1 minuti

Questa sera la Juventus sarà impegnata contro l'Udinese. Sulla panchina dei bianconeri, dopo l'esonero di Tudor, ci sarà Brambilla, allenatore della Next Gen. 

Il tecnico dovrà fare a meno di Thuram. Il francese ha rimediato un fastidio muscolare nel corso dell'ultimo allenamento e non sarà a disposizione della squadra per il turno infrasettimanale di oggi.

Un'assenza in via precauzionale, ma che sarà approfondita nelle prossime giornate. 

Intanto nella prossima gara contro la Cremonese dovrebbe esserci il nuovo allenatore, cioè Luciano Spalletti. L’accordo è stato raggiunto verbalmente: Spalletti ha accettato di diventare il nuovo allenatore della Juventus, con un contratto fino a giugno 2026 e un’opzione di prolungamento automatica in caso di qualificazione alla Champions League in questa stagione. Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale.

