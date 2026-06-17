circle x black
Cerca nel sito
 

La Juventus riporta Salah in Serie A?

sponsor

I bianconeri hanno nel mirino il fuoriclasse egiziano

Salah - (Ipa)
Salah - (Ipa)
17 giugno 2026 | 16.04
LETTURA: 1 minuti

Salah potrebbe tornare in Serie A dopo le esperienza alla Roma e alla Fiorentina. L'egiziano è reduce dalla lunga e vincente esperienza al Liverpool e si trova in una fase delicata della propria carriera. Nonostante un contratto ancora valido fino al 2027, il suo ciclo con i Reds sarebbe considerato concluso e il giocatore starebbe riflettendo sulla prossima destinazione.

CTA

L’operazione si presenta però estremamente complessa. Oltre all’elevato costo dell’ingaggio, pesa anche l’assenza dei bianconeri dalla prossima edizione della Champions League, un fattore che potrebbe incidere sulle scelte del giocatore. A favore della Juventus ci sarebbe invece il rapporto con Luciano Spalletti, tecnico che conosce molto bene Salah dai tempi della Roma e con il quale l’attaccante ha sempre avuto un legame particolarmente positivo.

Il vero nodo resta comunque economico. Sul fuoriclasse egiziano continuano infatti a esserci le attenzioni del calcio saudita, pronto a mettere sul tavolo offerte difficilmente avvicinabili dai club europei. In particolare, Al Hilal e Al Ittihad sarebbero disposti a garantire a Salah un ingaggio superiore ai 100 milioni di euro complessivi, cifre che rendono qualsiasi trattativa particolarmente complicata. Una pista difficile, ma che per il momento non appare impossibile: occhio quindi al possibile ritorno di Salah in Serie A e al Fantacalcio dopo le splendide esperienze con le maglie di Fiorentina e Roma.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Prevenzione dell'usura, operativa la riforma del Fondo Mef
Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la 'Viking Row' è ovunque - Video
AdnTalks, Conte: "Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni" - Video
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat
Manuel Agnelli: "Mi sono infortunato, gli Afterhours non saranno a Firenze sabato" - Video
News to go
Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza