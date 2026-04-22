Napoli, Conte prepara la rivoluzione

Conte vuole subito risollevare il Napoli dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio. Gli azzurri affrontano venerdì sera la Cremonese nell'anticipo della 34.a giornata.

Il tecnico ritroverà Rrahmani dal 1' contro la Cremonese. Il difensore kosovaro ha messo alle spalle i problemi fisici e si prepara a ritrovare una maglia da titolare al centro della difesa.

Già in panchina nell'ultima sfida contro la Lazio, Rrahmani ha ripreso smalto e minuti nel corso dell'ultima settimana e venerdì scalpita per respirare nuovamente l'aria del Maradona da leader.

Il ritorno di Rrahmani dal 1' non sarà l'unica mossa di Conte. Il tecnico leccese si prepara ad una mini-rivoluzione contro la Cremonese: no ai Fab Four e sì ad Alisson Santos, così come altri tre ballottaggi da dover risolvere tra porta, difesa e centrocampo.

Fantacalcio.it per Adnkronos