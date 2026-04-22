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Napoli, Conte prepara la rivoluzione

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Il tecnico recupera anche Rrahmani in difesa

Amir Rrahmani (Fotogramma/Ipa)
Amir Rrahmani (Fotogramma/Ipa)
22 aprile 2026 | 12.05
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Conte vuole subito risollevare il Napoli dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio. Gli azzurri affrontano venerdì sera la Cremonese nell'anticipo della 34.a giornata. 

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Il tecnico ritroverà Rrahmani dal 1' contro la Cremonese. Il difensore kosovaro ha messo alle spalle i problemi fisici e si prepara a ritrovare una maglia da titolare al centro della difesa.

Già in panchina nell'ultima sfida contro la Lazio, Rrahmani ha ripreso smalto e minuti nel corso dell'ultima settimana e venerdì scalpita per respirare nuovamente l'aria del Maradona da leader.

Il ritorno di Rrahmani dal 1' non sarà l'unica mossa di Conte. Il tecnico leccese si prepara ad una mini-rivoluzione contro la Cremonese: no ai Fab Four e sì ad Alisson Santos, così come altri tre ballottaggi da dover risolvere tra porta, difesa e centrocampo. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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