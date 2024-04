Napoli, le condizioni di Politano e Juan Jesus

Dopo la vittoria di Monza, il Napoli si appresta ad affrontare la sfida interna contro il Frosinone in programma al Maradona domenica alle ore 12.30.

Oggi la squadra azzurra ha svolto a Castelvolturno un allenamento mattutino, la nota lieta è stato il rientro in gruppo di Juan Jesus dopo la gestione di ieri.

Sta meglio anche Politano, che ha svolto una parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo, ma dovrebbe riuscire a far parte dell'11 titolare nel prossimo match.

Indisponibile invece Olivera alle prese con un problema muscolare, l'uruguaiano infatti si è limitato a terapie e lavoro personalizzato in palestra; mister Calzona rilancerà allora Mario Rui a presidio della corsia mancina di difesa.

Fantacalcio.it per Adnkronos