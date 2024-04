Napoli, lesione muscolare per Olivera

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti questa mattina dopo il successo esterno contro il Monza. Gli azzurri affronteranno il Frosinone nel prossimo turno di campionato, partita in programma alle 12.30.

La vittoria di Monza porta una brutta notizia per il Napoli e per Francesco Calzona che dovrà fare a meno di Mathias Olivera : il laterale difensivo uruguaiano, uscito malconcio del match dello U-Power Stadium, ha riportato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra come hanno evidenziato gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto. L'ex Getafe ne avrà per qualche settimana e dunque salterà sicuramente le sfide con Frosinone ed Empoli.

Buone notizie, invece, sul fronte Lindstrom: il calciatore si è allenato con il resto del gruppo e sarà tra i convocati contro il Frosinone. Nel prossimo match mancherà anche Ngonge per squalifica, in attacco pronto Politano a completare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.

Fantacalcio.it per Adnkronos