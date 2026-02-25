circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, McTominay out anche col Verona?

sponsor

Preoccupa la situazione dello scozzese

Scott McTominay (Fotogramma/Ipa)
Scott McTominay (Fotogramma/Ipa)
25 febbraio 2026 | 10.22
LETTURA: 1 minuti

In casa Napoli c'è sempre più preoccupazione in merito alle condizioni di McTominay

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, lo scozzese rischia di saltare anche la trasferta di Verona. Out dal secondo tempo di Marassi, il Napoli non ha più vinto senza il centrocampista in campo. Como, Roma e Atalanta: tre partite dove l'assenza dell'ex United si è avvertita in maniera pesante.

A preoccupare è soprattutto la riabilitazione: come spiegato dal quotidiano, si naviga a vista anche per il suo recupero, che ora sembra diventare più tortuoso e travagliato di quanto ci si aspettasse dopo l'infortunio di Genova.

Cresce, invece, l'ottimismo in merito alle condizioni di un altro grande assente, Anguissa. Primi passi in gruppo per il centrocampista che potrebbe essere convocato per la trasferta di Verona. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza