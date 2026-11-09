Napoli, quando rientrano gli infortunati?

Uno dei problemi principali in casa Napoli sono sicuramente i tanti infortuni che non hanno permesso ad Allegri una rotazione dei calciatori a disposizione.
Il Napoli ritroverà diversi titolari di qui alla fine del mese di novembre: almeno è questo l'obiettivo dello staff medico degli azzurri, che lavora notte e giorno per rimettere in piedi gran parte dei calciatori oggi bloccati in infermeria.
L'attuale infermeria vede ben otto giocatori assenti: Di Lorenzo, Badashile, Favasuli, Spinazzola, Lobotka, Neres, Alisson Santos e il lungodegente Buongiorno. Chi di questi rientrerà dopo la sosta? Di seguito, la lista completa:
-
Alessandro Buongiorno, out per l'operazione al ginocchio dal 17/07/2026, il suo rientro è previsto per l'inizio del 2027. Non sarà arruolabile al rientro dalla sosta.
-
Costantino Favasuli, out per uno stiramento alla coscia dal 02/10/2026, dovrebbe essere in lizza per un rientro tra il 21 ed il 30 novembre, in attesa dei primi segnali da Castel Volturno durante la prossima settimana.
-
Stanislav Lobotka, out per infortunio alla caviglia dal 29/10/2026, il suo rientro potrebbe vacillare dalla seconda metà di dicembre fino all'inizio del 2027. Tutto dipenderà da come il calciatore risponderà ai primi lavori personalizzati.
-
David Neres, out per un infortunio alla coscia dal 14/10/2026, dovrebbe essere subito a disposizione per la gara contro il Torino il 21/11/2026 alla ripresa.
-
Alisson Santos, out per un infortunio al bicipite femorale dal 18/10/2026, proverà a recuperare in tempo per la gara contro il Torino come Neres, ma il rischio è che possa rientrare solo in Champions League contro il Manchester City.
-
Benoit Badiashile, out per uno stiramento alla coscia dal 25/10/2026, potrebbe rientrare in tempo per la gara della ripresa, ma il Napoli potrebbe gestirlo con cautela visto l'elevato rischio di una ricaduta.
-
Leonardo Spinazzola, out per un infortunio al bicipite femorale dal 25/10/2026, dovrebbe essere pienamente disponibile al rientro contro il Torino.
-
Giovanni Di Lorenzo, out per un infortunio agli adduttori dal 02/11/2026, scalpita per ritrovare subito una maglia da titolare alla ripresa del campionato il 21/11/2026.
Fantacalcio.it per Adnkronos