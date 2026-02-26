Roma: Dybala al rientro, ci sarà contro la Juve?

L'argentino domani atteso da un test in gruppo, da valutare le condizioni
In casa Roma se da un lato c'è preoccupazione attorno alle condizioni di Evan Ferguson, dall'altro si riaccende la speranza di avere Paulo Dybala a disposizione domenica contro la Juventus.
L'attaccante argentino quest'oggi ha svolto lavoro personalizzato a Trigoria, ma aumentando l'intensità. Domani Dybala dovrebbe sostenere un test in gruppo, così da provare a essere convocabile, quantomeno per accomodarsi in panchina, nel big match contro la Juventus all'Olimpico in programma domenica sera.
Fantacalcio.it per Adnkronos