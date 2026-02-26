circle x black
Roma: Dybala al rientro, ci sarà contro la Juve?

L'argentino domani atteso da un test in gruppo, da valutare le condizioni

26 febbraio 2026 | 16.15
In casa Roma se da un lato c'è preoccupazione attorno alle condizioni di Evan Ferguson, dall'altro si riaccende la speranza di avere Paulo Dybala a disposizione domenica contro la Juventus. 

L'attaccante argentino quest'oggi ha svolto lavoro personalizzato a Trigoria, ma aumentando l'intensità. Domani Dybala dovrebbe sostenere un test in gruppo, così da provare a essere convocabile, quantomeno per accomodarsi in panchina, nel big match contro la Juventus all'Olimpico in programma domenica sera.

 

