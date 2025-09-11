Roma, infortunio per Wesley

Presentatosi alla grande nel nostro campionato, Wesley tiene ora in ansia i tifosi della Roma e i fantallenatori. L'esterno è reduce da un problema fisico rimediato in Nazionale ed è a rischio per la prossima gara di campionato in casa domenica contro il Torino.

Stamane Wesley è rientrato nella Capitale e si è sottoposto agli esami strumentali. I check-up hanno escluso lesioni muscolari, piuttosto hanno evidenziato un leggero sovraccarico alla coscia.

Attenzione, dunque, alle scelte e al piano di Gasperini. Wesley gioca no-stop dallo scorso gennaio e ora potrebbe rifiatare in vista del derby della prossima settimana. Dalla panchina scalpita Rensch, che si candida a raccogliere la maglia del brasiliano in caso di assenza.

Fantacalcio.it per Adnkronos